Başkan Kılınç: Makam kapısı her daim hemşerilerimize sonuna kadar açık

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yoğun mesaisinden geriye kalan zamanlarında makamında ağırladığı vatandaşların derdini dinleyip, sorunlarının çözümünü sağlıyor.

Başkanlık makamının herkese açık olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, “Başkanlık makamı kapısı her daim hemşerilerimize sonuna kadar açık. Ziyaretimize gelen hemşerilerimizin istek ve taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Sorunların en kısa sürede çözülmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Sorun ve taleplerini Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a iletebilmenin memnuniyetini yaşayan vatandaşlar ise Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

Kaynak: PHA