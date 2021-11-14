Başkan Kılınç, Mahallelerin sorunlarını yerinde dinledi

Başkan Kılınç, Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ ile Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Dağhan’ı ziyaret etti.

Mahalle muhtarlarına yaptığı ziyaretlerle ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, “Vatandaşlarımızın en yakın temsilcileri olan muhtarlarımızla istişare etmeye, mahallelerimizin sorun ve taleplerini dinleyip çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün Turgut Reis Mahalle Muhtarımız Abdulkadir Geylani Taş, Mehmet Akif Mahalle Muhtarımız Abdullah Dağ ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarımız Mehmet Dağhan ile görüşmeler gerçekleştirdik. En büyük motivasyon kaynağımız halkımızın memnuniyeti” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarları ise, bu tür ziyaretlerin şehrin gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.