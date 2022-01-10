Başkan Kılınç, mahalle muhtarlarını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahalleleri hakkında bilgi almaya devam ediyor.

Son olarak; Mimar Sinan, Yeni Mahalle, Barbaros Hayrettin, Esentepe, Yeni Sanayi ve Karapınar mahallelerini ziyaret eden Başkan Kılınç, muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını dinleyip, çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyledi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Şahin, Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Gezer, Barbaros Hayrettin Mahallesi Muhtarı Memet Güder, Esentepe Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Altun, Yeni Sanayi Mahallesi Muhtarı Zeynal Güler ile Karapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Çira'ya yaptığı ziyaretlerden sonra ziyaretin amacı hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, "Bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız olan muhtarlarımızla şimdiye kadar güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. İnşallah bundan sonra da el birliğiyle güzel çalışmalara imza atmak için bir araya gelip istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde muhtarlarımızdan mahallelerinin sorunlarını ve taleplerini dinledik. Gücümüzün yettiğince sorunları halledip, taleplere cevap vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ise her zaman desteklerini gördüklerini söyledikleri Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

Kaynak: PHA