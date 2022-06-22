Başkan Kılınç, Kâhta’da bir dizi ziyaretlerde bulundu

Kent genelinde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Belediye Başkanı Kılınç, bu kez Kâhta’da ziyaretlerini sürdürdü. Önceki gün Adıyaman’ın Kâhta ilçesine AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti yöneticileri ile birlikte giden Başkan Kılınç, AK Parti Kâhta İlçe Başkanı Bedir Yeni ile beraber ilçenin kanaat önderlerinden Hasan Çetinkaya ile Kâhta Hür Fikir Gazetesi Sahibi Ziya Bozkurt’u ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Akabinde beraberindeki heyetle birlikte İlçe Başkanı Bedir Yeni’nin hasta olan babası Hacı Ramazan Yeni’ye giderek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra başta Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar olmak üzere, il ve ilçe protokolü ile beraber Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ye geçerek, burada faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Başkan Kılınç; “İl protokolümüz ile birlikte Kâhta OSB’de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ettik. Rasa Tekstil ve Doktor Nar işletmelerinde incelemelerde bulunduk. İstihdam üreten sanayicilerimizi kutlar, çalışanlara sağlık, sıhhat ve başarılar dilerim” dedi.