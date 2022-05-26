Başkan Kılınç, kentteki çalışmaları değerlendirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kentte yapımı devam eden Kuşaklama, Güney Çevre yolu, Gençlik Merkezi çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa da değindi.

"Yüzde 70 bitmiş durumda bu yıl içerisinde bitirecekler"

Kuşaklama projesinin yüzde 70'inin bittiğini ve bitimiyle birlikte sel ve su baskınlarının önüne geçilebileceğini belirten Başkan Kılınç,"Kuşaklama ile ilgili uzun zamandır konuşulan sel baskınlarına karşı konuşulan bir proje ama maalesef faaliyete geçirilemedi. Şuanda çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün önce Devlet Su İşleri Genel Müdürümüzle telefonla konuştuk ödeme noktasında müteahhitte destek çıkacaklar. Yüzde 70 bitmiş durumda bu yıl içerisinde bitirecekler Kuzeyde Narlı kuyudan, Eğir Çayına ve Millet Bahçesinin bulunduğu yere kadar olan bölgeyi kapsıyor. Dolayısıyla ciddi sel baskınların karşı bir bariyer olacak diyelim. En azından sel baskınlarına karşı Adıyaman biraz daha rahatlamış olacak"dedi.

"Türkiye’de en fazla yardım yapan belediyelerden birisiyiz"

Rusya ve Ukrayna savaşı ile pandemi tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini geçen yıl Türkiye'de en fazla yardım yapan belediyelerden biri olduklarını belirten Başkan Kılınç,"Özellikle son dönemlerdeki ekonomik sıkıntılar ve dünyadaki çalkantılar ister istemez bizleri de etkiliyor. Rusya Ukrayna savaşı, pandemi ister istemez tüm dünyayı etkiledi. Bizlerde mümkün mertebe dar gelirli yada geliri olmayan vatandaşlarımıza destek noktasında ellimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl bütçesiyle Türkiye’de en fazla yardım yapan belediyelerden birisiyiz. Yaklaşık yüzde 6 veya yüzde 7 yakın bütçemize göre nakli veya ayni yardımlar yaptık vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza yeter mi yetmez tabi bu yıl ramazan etkinlikleri ile birlikte gıda kolilerinden tutunda, yetim ve engelli vatandaşlarımıza yardımcı olamaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerine zaman zaman yemek götürüyoruz. Bir taraftan sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam ediyor. Ama önceliğimiz dar gelirli ailelerimize nakli veya ayni yardımlar yapıyoruz. Yardımlarımız devam ediyor ve yapmayada devamda edeceğiz. Yine kartlı sisteme nakli yardımlar noktasında ayrı bir sistemimiz var onunla da zaman zaman vatandaşlarımıza yardımcı olamaya çalışıyoruz. Yine giysi noktasında, ekmek dağıtımı noktasında ve gıda dağıtımı noktasında yardımlarımız devam ediyor bunlar sadece ramazan aylarında değil sürekli bu yardımlarımız devam ediyor. Biz bunları çok önemsiyoruz yapılan alt yapıdan da üst yapıdan da daha fazla önemsiyoruz çünkü dünyadaki dalgalanmalar savaş, pandemi, zaman zaman deprem, sel, yangın bunlara yönelik devletimiz imkanları doğrultusunda yardımcı olamaya çalışıyoruz." Şeklinde konuştu.

"Samsat yolundan şuanda Altınşehir yoluna bağlayan yer bitti"

Güney Çevre yolunun bitimiyle Atatürk Bulvarı'nda araç yoğunluğunun azalacağını ifade eden Başkan Kılınç,"Güney Çevre yolu ile ilgili Adıyaman’ın tek geçiş noktası ana bulvarımız ve Atatürk Bulvarı bu da araç yoğunluğunun noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu anlamda hem Kuzeyde hem Güneyde çevre yolları planladık ve projelendirdik. Bu anlamda güney çevre yolu ile ilgili eski Samsat yolundan şuanda Altınşehir yoluna bağlayan yer bitti. Millet Caddesinin birinci etabıydı. İkinci etap olarak o kaldığımız yerden Besni yoluna bağlayacak şekilde güneyde derenin içerisinde geçilecek şekilde kamulaştırmaların bir kısmı yapıldı. Dolayısı ile orada hattı belirledik alt yapısı bittikten sonra üst yapısı için ihale süreci olursa en azından şehir merkezinin ve bulvarın yükünü kaldırma noktasında ciddi bir mesafe almış oluruz. Çalışmalarımız devam ediyor hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız” söyledi.

"Gençlik Merkezinin inşaatı bitmek üzere"

Eski şire pazarının bulunduğu alanda Gençlik Merkezi yapımının devam ettiğini ve bitimiyle gençler, çocuklar, eğitim anlamında, hem sertifikasyon anlamında, hem de kendilerini geliştirme anlamında güzel bir alan olacağını aktaran Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabi eski Şire pazarında Gençlik Merkezinin inşaatı bitmek üzere arkadaşlarımızın çalışmalarına devam ediyorlar. Özellikle Bahçelievler Mahallesi’ndeki gençlerinin, çocuklarının kitap okuyabileceği ve etkinlikler yapabileceği bununla birlikte bilişim açısında da yapay zeka, robotik kotlama, teknolojik alanlarında olabileceği o mahallenin çocuklarının rahat zaman geçirebileceği teknik anlamda ve dijital anlamda kendilerini ve kapasitelerini artırabilecek alanlar olacak yine kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kursları düşünüyoruz. Gençlik merkezimizle birlikte bölgenin büyükte olmasa orta boyda bir meydana ihtiyacı var. Yanında ise bir taziye evi için bir mescit olacak, oda bitme aşamasın geldi. Gençlerimizin, çocuklarımızın, eğitim anlamında, hem sertifikasyon anlamında, hem de kendilerini geliştirme anlamında güzel bir alan olacak şimdiden Adıyaman’a hayırlı olsun"