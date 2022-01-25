Başkan Kılınç, Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Mercan TV Ana Haber programına konuk oldu.

Nazım Keleş’in sunduğu programda, son günlerde Adıyaman'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve Adıyaman Belediyesi'nin sürdürdüğü karla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, 510 personel ve 140 araçla sorunu minimuma indirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalar boyunca belediye başkan yardımcıları, mahallelerden sorumlu birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte sürekli sahada olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren sadece belediyenin rutin işlerini yapmayarak, ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına da koşan tüm personelime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ana arterler başta olmak üzere, tüm cadde, sokak ve ara sokaklarda yol ve kaldırım açma çalışması yapan arkadaşlarımız, ambulansın giremediği noktalara da ivedi olarak destek vererek ellerinden geleni yapıyor. Ayrıca sokaktaki canlı dostlarımızı da unutmayan arkadaşlarımız, sokak hayvanları için sık sık yemleme çalışması yapıyor. Ayrıca, bu zorlu kış şartlarında kalacak yeri olmayanları da unutmayarak, şehirlerarası yolculuk yaparken mahsur kalan ve ihtiyaç duyan 50'ye yakın vatandaşımıza sıcak bir ortam sağladık. Çalışmalarımız sorun tamamen ortadan kalkana kadar devam edecek."