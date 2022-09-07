Başkan Kılınç, Karayolları Bölge Müdürü Güneş'i ve ekibini ağırladı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Karayolları 87. Şube Şefliği tarafından yapımı devam eden Atatürk Bulvarı asfaltlama süreciyle ilgili Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, Atatürk Bulvarı'nın asfaltlanması sürecinde yaşanan gecikmenin önüne geçmek ve işin en erken sürede tamamlanabilmesi için belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtip, "İşin takipçisiyiz" mesajı verdi.

Başkan Kılınç ayrıca, Karayolları Şube Şefliği tarafından yol yenileme çalışmalarının yanı sıra belediye tarafından bulvarda yapılacak olan kaldırım düzenleme ve trafik akışını düzenleyecek akıllı sinyalizasyon sistemleri çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanması için belediyedeki sorumlulara gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Kaynak: PHA