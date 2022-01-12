Başkan Kılınç, Karayolları Bölge Müdürlüğüne atanan Güneş'i kabul etti

Kısa süre önce Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Güneş ile beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaretle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Kılınç, "Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü görevine kısa süre önce atanan Yusuf Güneş'e ziyaretinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Sayın müdürle Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da sürdürülmesi planlanan hastane kavşağı battı-çıktının yer teslimi, Atatürk Bulvarı'nın asfaltlanması ve kaldırım düzenlemesi ile trafik akışını düzenleyecek akıllı sinyalizasyon sistemleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve fikir birliğine vardık" dedi.Karayolları Bölge Müdürü Güneş ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA