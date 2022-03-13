Başkan Kılınç, Karapınar Caddesi esnafıyla bir araya geldi

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Karapınar Caddesi esnafını ziyaret ederek, Adıyaman Belediyesi tarafından tamamlanan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karapınar Caddesi'ndeki esnafların dükkanına tek tek girerek esnafların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, halkın önerilerine çok önem verdiklerini dile getirerek şunları ifade etti: "Her fırsatta ziyaret etmekten mutluluk duyduğum esnaf kardeşlerimle bugün yine bir arada olduk. Karapınar Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet edip, taleplerini dinledik. Sıcak karşılamalarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Başkan Kılınç'ın halkla iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen cadde esnafı ise duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.