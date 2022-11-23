Başkan Kılınç, Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından Bahçecik, Siteler ve Fatih Mahallesi'nde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezleri'nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezleri'ndeki kurslara katılan kadınların yapığı el emeği, göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Kılınç, kadınlara ve gençlere öncelik veren bir belediyecilik anlayışı ile çocuklara ve kadınlara kaliteli eğitim imkanı sunduklarını dile getirerek, "Kadın ve Gençlik Merkezlerimizi ziyaret ederek kursiyerlerimizin yaptığı çalışmaları inceleme şansı bulduk. Birbirinden güzel eserler ortaya çıkmış, tüm hocalarımızı ve kursiyerlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç, kadınlar tarafından yapılan çalışmaları inceledikten sonra, merkezde bulunan ve kursiyerlerin çocuklarının eğitim gördüğü kreşi de ziyaret ederek, miniklerle sohbet etti.

Kaynak: PHA