Başkan Kılınç, Jandarma Teşkilatı’nın 183. yıl dönümünü kutladı

Başkan Kılınç, ziyarette, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt’un nezdinde tüm Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak; “183 yıldır milletimize ve ülkemize fedakârca ve kahramanca hizmet eden, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu Jandarma Teşkilatı’mızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, milletimizin huzur ve güvenliği için ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan jandarma ve tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ise, Başkan Kılınç’ın gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini bildirdi.