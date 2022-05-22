Başkan Kılınç, İtalya'da Adıyaman'ı dünyaya tanıtacağız

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, beraberindeki heyetle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın program otoritesi olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, 'Adıyaman'da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması Projesi' için İtalya'ya gitti.

Aralarında Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın'ın da bulunduğu heyetle birlikte İtalya'nın başkenti Roma'da çeşitli ziyaretlerde de bulunan Başkan Kılınç proje hakkında yaptığı açıklamada, "UNESCO Dünya Miras Alanlarını kapsayan ziyaretimiz ile yurtdışındaki iyi uygulama örnekleri inceleyecek, yerel yöneticiler ve destinasyon yönetim organizasyonları ile toplantılar yapacak ve Nemrut Dağı Tümülüsü başta olmak üzere ilimizdeki tüm turizm alanlarının yönetimi ve teknik konularda beşeri sermaye kapasitesini güçlendirileceğiz" dedi.

Roma'da gerçekleştirilen ziyaretler hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, "Adıyaman Turizmini canlandırmak için geldiğimiz Roma'da, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Kültür ve Tanıtım Müşaviri Rıza Haluk Soner ve 1200 Acente Başkanı ve aynı zamanda FIAVET Lazio Eyalet Başkanı da olan Stefano Corbari ile toplantımızı gerçekleştirdik. Adıyaman kültürünü ve turizm potansiyelini tanıtarak, heyeti Adıyaman'a davet ettik" şeklinde konuştu.

Başkan Kılınç, İtalya ziyareti çerçevesinde görüşmelerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.