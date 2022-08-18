Başkan Kılınç'ın saha çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ziyaretlerinin sonuncusunu Buhara Caddesi'ne yaptı.

Cadde de bulunan işyerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlara, kısa süre sonra cadde de başlatmayı planladıkları prestij cadde çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, vatandaşın ve esnafın talep ve önerileri dinledi.

Buhara Caddesi'ne yaptığı ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Sokak sokak, cadde cadde milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Buhara Caddemizde başlayacağımız prestij cadde çalışmaları öncesi esnaflarımızı ziyaret ederek bilgilendirdik. Samimiyetleri ve hoş sohbetlerinden dolayı hemşehrilerime teşekkür eder, tüm esnaflarımıza helalinden bol kazançlar dilerim" diye konuştu.

Cadde esnafı ise gayretlerinden ötürü Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA