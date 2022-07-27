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Başkan Kılınç'ın gece mesaisi devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında başlayan battı-çıktı projesinden dolayı yoğunlaşan trafiği azaltmak ve alternatif bir yol daha oluşturmak amacıyla devam eden Şevenk Yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:20
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Başkan Kılınç'ın gece mesaisi devam ediyor

Adıyaman'ın en önemli sorunlarından bir tanesi olan ulaşım problemini minimuma indirmek için yoğun gayret sarf eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilki geçtiğimiz yıllarda tamamlanan Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak projesinin ikincisinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında başladığını müjdeledi.
Adıyaman için oldukça önemli sayılan projenin inşaat sürecinde ulaşımın aksamaması için Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen alternatif yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kılınç, hedeflerinin kısa süre içerisinde Adıyaman'da ulaşım sorununu ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.
"İlimizin ulaşım sorununu sıfıra indirmeyi hedefliyoruz"
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gece geç saatlerde Şevenk yolu ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolunda sürdürülen kazı ve dolgu çalışmasına yaptığı incelemelerde sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, "Malumunuz şehrimizin en büyük sorunlarından bir tanesi ulaşım. Bu sorunun önüne geçmek için şehrimizin batısı ve doğusunda yapılmasını çok istediğimiz battı-çıktı projelerimizin ilki geçtiğimiz yıllarda tamamlandı, ikincisi için de çalışmalar başladı. İnşallah belediye olarak yapacağımız çevreyolları ile birlikte ilimizin ulaşım sorununu sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda hem Hastane Kavşağında başlayan battı-çıktı çalışmalarından dolayı oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek hem de alternatif ulaşım yolları açmak amacıyla arkadaşlarımız Güney Çevreyolu'nun bir bağlantısı olan Şevenk yolunda yaklaşık 30 araçla gece gündüz demeden çalışıyor. İnşallah 2-3 güne yolu trafiğe açıp, asfaltını da hafta sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesile ile Hastane Kavşağında yapımına başlanan battı-çıktı projesi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın'a, AK Parti Adıyaman milletvekillerimize, il teşkilatımıza, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerimize, bölge müdürlüğü yetkililerimize ve belediye çalışanlarımıza halkım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 27.07.2022 20:02
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