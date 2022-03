Başkan Kılınç, İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısına katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi’nin Mart ayı toplantısına katıldı.

Adıyaman Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyeleriyle sohbet eden Başkan Kılınç, Meclis Başkanı Erdoğan ve üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı sonrası makamında ağırladığı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a İl Genel Meclisi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kılınç ise ziyarette yaptığı konuşmada, "İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve kıymetli meclis üyelerini ziyaret edip, meclis toplantısına iştirak ettik. İlimizin daha iyi konuma gelmesi için hep birlikte mücadele ettiğimiz İl Meclisimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.