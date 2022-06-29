Başkan Kılınç, İKA toplantısına katıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2022 yılı Haziran ayı toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinden yetkililerin katıldığı toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Toplantıda 2022 yılı faaliyetlerinin ve çalışma programlarının değerlendirildiğini belirterek, toplantının ve alınan kararların Adıyaman'a hayırlar getirmesini diledi.