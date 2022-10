Başkan Kılınç, İGC TV'ye konuk oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC)'nin yayın organı olan İGC TV'ye konuk olarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İGC TV stüdyosunda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Yusuf Dündar'ın yaptığı 'Adıyaman İGC Soruyor' programında gazeteciler Mustafa Çeliker ile Erkan Duymaz'ın sorularını yanıtlayan Başkan Kılınç, WhatsApp üzerinden gelen sorulara da cevap verdi.

Adıyaman İGC'nin Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan programda konuşan Başkan Kılınç, sürdürdükleri projelerle şehri şantiye alanına çevirdiklerini söyledi. Başkan Kılınç, başkanlığı döneminde; Millet bahçesinden meydan projesine, Katı Atık Depolama Tesisinden Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine, battı-çıktı çalışmalarından asfalt plentine, kuşaklama kanalından ulaşımdaki yeniliklere kadar birçok önemli projeye imza attıklarını da sözlerine ekleyerek, "Özellikle şehrin altyapısının baştan sona değiştirilmesini sağlayacak ve tamamı hibe yolu ile gerçekleştirilecek olan MADAD ve FRIT projeleri ile yine şehrin üstyapısındaki sorunları ortadan kaldıracak belediyemize ait asfalt plenti projeleri ile belediyecilik anlamında önemli hizmetler ortaya koyduk. Bunların yanında kültür ve sosyal anlamda da önemli işlere imza atan belediyemiz, üniversite öğrencilerine yönelik 'hoş geldiniz' partisi, Kitap Fuarı, 'Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın' sloganıyla hayata geçirilen ve daha çok yoksul mahallelerde bulunan öğrencilerin hedef alındığı 'Sinemaya Merhaba' programı, her hafta bir mahallede yerel sanatçılarımızı hemşerileriyle buluşturduğu 'Mahallemde Şenlik Var' projesi, yine her hafta bir mahallede hayata geçirilen 'Mahallemde Sinema Etkinliği' projeleri ve onlarca konser, tiyatro ve festivallerle her yaştan vatandaşa hitap etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Kılınç, program sonunda kendilerine böyle bir imkan sunan İGC ailesine ve programı izleyen hemşerilerine teşekkür etti.

