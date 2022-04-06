Başkan Kılınç iftar öncesi esnafı ziyaret etti

Her fırsatta halkla bir araya gelip sorunlarıyla yakından ilgilenen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez iftar öncesi esnafların dükkanlarına tek tek girerek kolaylıklar diledi.

Yavuz Selim Mahallesi ile Yenipınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde hem esnafın, hem de vatandaşların hal ve hatırını soran Başkan Kılınç, "İftar öncesi Yavuz Selim Cami ile Yenipınar Cami civarındaki esnaflarımıza hayırlı işler ve hemşerilerimize de bereketli iftarlar diledik. Mübarek Ramazan ayının bereketi ve huzuru ile tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar dilerim" diye konuştu.

​Vatandaşlar ise her fırsatta yanlarında gördükleri Başkan Kılınç'a özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.