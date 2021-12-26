Başkan Kılınç, Hıristiyan vatandaşların Noel Yortusunu kutladı

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek'in kapıda karşıladığı heyet, kilisede bulunan Hıristiyan vatandaşlarla tek tek selamlaşıp, Noel Yortusunu Tebrik etti.

Ziyaretle ilgili kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman'daki hoşgörünün tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Süryani Kadim Kilisesi Adıyaman ve Çevre İller Metropolitliğini ziyaret edip, başta Adıyaman’da yaşayan Hıristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hıristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ettik. İnşallah ilimizdeki ve ülkemizdeki bu barış ve kardeşlik ortamı ebediyen devam eder" şeklinde konuştu.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.