Başkan Kılınç, Hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sık sık ziyaret ettiği Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hasta ve hasta yakınlarına bir moral ziyaretinde daha bulunup, sağlık personeline kolaylıklar diledi.

Hasta ziyaretinde hastane bahçesindeki hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kılınç, ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi gören hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Gayemiz yüzlerde tebessüm oluşturup, dualarda ve gönüllerde olabilmek. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa, yakınlarına sabır diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti.