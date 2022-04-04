Başkan Kılınç, Hasan'ın misafiri oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören Hasan'ı evinde ziyaret etti.

Başkan Kılınç ziyarette yaptığı konuşmada, "Bizi evlerinde ağırlayan Hasan kardeşimize ve kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz. Hoşsohbet ve muhabbetlerinden dolayı Hasan'ın gözlerinden öpüyor, ailesine de sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden aile bireyleri ise "Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’tan Allah razı olsun. Allah gönüllerine göre versin. Ziyaretlerinden dolayı bizi ve çocuğumuzu sevindirdi, Allah da onları sevindirsin" diye konuştu.