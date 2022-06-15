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Başkan Kılınç: Halkımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Erdem ve Buhara caddelerindeki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 15:20
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Başkan Kılınç: Halkımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin en işlek caddelerinden olan Erdem ve Buhara caddelerinde bulunan esnafları ziyaret edip, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç, Erdem ve Buhara caddelerindeki esnaf ve vatandaşlarla yaptığı sohbette Adıyaman Belediyesi tarafından yapılaması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, halkın taleplerine önem verdiklerini söyleyerek, "Bugün Buhara ve Erdem caddelerindeki esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelip, sorunlarını dinledik. Adıyaman'ımız için birlik ve beraberlik ruhuyla neler yapabileceğimizi konuştuğumuz kıymetli vatandaşlarımıza, belediyemiz tarafından sürdürülen ve planlanan projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm ekiplerimizle birlikte, gece-gündüz demeden Adıyaman'ımız için çalışmaya devam edeceğimizi tekrar belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Başkan Kılınç'ın sürekli halkla iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise bu duyarlılığından dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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