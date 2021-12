Başkan Kılınç: Halk ekmek için çalışmalara başladık

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Mercan TV’de yayınlanan ‘Baykan Sarıkaya ile Mertçe’ adlı programın konuğu oldu.

Baykan Sarıkaya'nın hazırlayıp sunduğu programda yeni müjdelerde veren Başkan Kılınç, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için şu an ilimizdeki matador fırınları aracılığıyla ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyoruz. Ancak bunu biraz daha geliştirmek adına halk ekmek projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımız bu proje için çalışmalara başladı. İnşallah en kısa sürede hayata geçiririz" diye konuştu.

"Projelerimiz hızla ilerliyor"

Programın açılışında belediye tarafından sürdürülen ve planlanan projeler hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, şunları söyledi: "Şehrimiz için çok önemli olan altyapı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunun en önemlilerinden bir tanesi olan Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı Projesi’nin yenileme çalışmaları MADAD projesi kapsamında başladı. Belediyemizin kasasından tek kuruş dahi çıkmayacak olan proje kapsamında 20 bin metreküplük içmesuyu deposu ile yaklaşık 34 kilometrelik düktil isale hattı döşeme çalışması yapılacak. Bunun yanında seçim öncesi sözünü verdiğimiz Kuzey Kuşaklama Kanalı Projesinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türmüz mevkiinde sürdürülen ve Adıyaman’da her yağışta etkili olan sel sularının şehirde hayatı felç etmesini önlemek ve şehre yeni sosyal donatılar kazandırmak amacıyla başlatılan projenin en kısa sürede tamamlanacağını ümit ediyoruz. İhalesi DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan projede 3 bin 500 metre trapez kanalı, 500 metre taş duvar, 6 adet menfez ve korkuluklar olacak. Kuzey Kuşaklama Kanalı ile birlikte şehri hem sel baskınlarından kurtaracağız, hem de yeni sosyal donatı alanlarına kavuşturacağız."

"Ulaşım sorununu kökünden çözmeyi hedefliyoruz"

Adıyaman Belediyesi tarafından yeni açılan ve yenilenen yollarla ilgili de bilgi veren Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak ulaşım problemi üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bunun için birçok noktada yeni yollar açıp, birçok yolu da yeniliyoruz. Bunların başında Atatürk Bulvarı geliyor. Şehrimizin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarındaki asfalt girişimlerimiz sonucunda Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yenileniyor. Belediye olarak bizim de kaldırım ve peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarını yapacağımız bu çalışma Eğriçay Köprüsünden, 400 Yataklı Devlet Hastanesi kavşağına kadar devam edecek. Toplam uzunluğu 12 kilometre olan ancak çift taraflı düşünüldüğünde toplamda 24 kilometrelik Atatürk Bulvarı yenileme çalışmaları kapsamında tüm asfalt, yan yollar ve kaldırımlar ile bordur taşları baştan sona yenilenecek. Kaldırımlarda bazalt taşları kullanılacak. Bunun yanında, Altınşehir/Üniversite Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağın açılış programında gündeme getirdiğimiz ve açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ilettiğimiz Hastane/Otogar Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağının da ihalesi yapıldı. İnşallah yapımına kısa süre içerisinde başlanacak" diye konuştu.

"Şehri daha modern ve güzel bir görünüme kavuşturacağız"

Adıyaman'ın her alanda gelişmesi için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, özellikle sosyal alanların yenilenmesi noktasında ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti. Başkan Kılınç, "Mazisi 1300’lü yıllara dayanan şehir merkezindeki Tarihi Çarşı’da restorasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehrin sosyal, ekonomik ve ticari geçmişinde büyük bir öneme sahip olan ve içerisinde demirci, bakırcı, oturakçı, ayrancı, aktar, boyakçı, kalaycı, tenekeci, nacar, nalbat, çulcu/semerci, curfacı, pamukçu ve köşker gibi esnafların yer aldığı Tarihi Çarşı’da sürdürülen restorasyon çalışmalarının ikici etabı da tamamlandı. Kısa süre içerisinde 3. Etaba geçeceğiz inşallah. Ayrıca, şehrimizin kültürel varlıklarını yenileyerek halkın hizmetine sunmaya da devam ediyoruz. Tarihi çarşıda sürdürdüğü çalışmaların bir benzerini 15. yüzyılda yapılan ve örnek Adıyaman evi olarak gösterilen tarihi Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi Konağı’nda ve Talat Efendi Konağı’nda da gerçekleştireceğiz. Tarihi mekanlar kadar şehir içerisindeki çarpık kentleşmenin de önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun için Mara ve Musalla mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli yol kat edildi. Şehrimizde uzun yıllardır üzerinde çalışılan ancak bir türlü gelişme sağlanamayan kentsel dönüşüm proje de inşallah kısa sürede hayata geçirilecek" diye konuşarak konu ile ilgili bilgi verdi.

"Sosyal belediyecilikte hedefimiz en iyisi olmak"

Teknik çalışmaların dışında sosyal çalışmalara da ağırlık verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Bu anlamda Adıyaman’da yılın 4 mevsimi 7’den 70’e tüm vatandaşlara Spor Kompleksimiz aracılığıyla spor yapma imkanı sunuyoruz. Yaz dönemi ve kış dönemi ayırt etmeksizin Karapınar Mahallesi’ndeki Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksimizde devam eden kurslarımız yoğun ilgi görüyor. Bunun yanında sporu her yerde olanağı sağlamak için de Spor Toto Teşkilatı’nın da destekleriyle 15 mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz semt sahalarını bir bir hizmete koyduk. Sosyal belediyecilik anlamında, pandemi sürecinde de ihtiyaç sahiplerini de unutmadık. Sadece son bir yılda binlerce aileye 20 milyon TL’ye yakın sosyal yardım desteğinde bulunduk. Bu yardımların en önemlisi olan yaklaşık 4 bin 100 esnafa da toplam 9 milyon TL’lik destekleri tek tek dağıtıldı" şeklinde konuştu.

"Artık kendi asfaltımızı kendimiz üreteceğiz"

Adıyaman Belediyesi olarak kendi asfaltını üretmek için ilgili firmayla gerekli protokolü imzaladıklarını ve birkaç gün içerisinde tesisin hizmet vermeye başlayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Tesiste saatte 240 ton asfalt üretilebilecek. İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Şefliği’nin Kuruçay Mevkiinde bulunan asfalt tesisi civarındaki 42 dönümlük alana kurulan asfalt palenti ile asfalt problemimiz tamamen ortadan kalkacak inşallah" dedi.

-Meydan, Millet Bahçesi, katı atık depolama tesisi, hayvan pazarı

Görev süreleri boyunca çok önemli eserleri Adıyaman'a kazandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini de ifade eden Belediye Başkanı Kılınç, sözlerini tamamlanan ve devam eden önemli projeler hakkında bilgiler vererek tamamladı: "Şehrin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan meydan projesini hayata geçirmek için son viraja girmiş bulunuyoruz. Eski hükümet binasının bulunduğu alana yapılacak olan proje için birkaç hafta içerisinde ilk kepçe vurulacak. Yaklaşık 13 dönümlük alana yapılması planlanan projemizin içerisinde meydanın yanı sıra cami, kitap kafe ve kuru havuzlar yer alacak. Bir başka mega proje de Millet Bahçesi. Şu an yüzde 65-70 arasında tamamlanmış olan Millet Bahçesi'nin Şubat yada Mart ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. 430 dönüm olan proje alanın çevresinde bulunan doğal alanın da bu alana entegre edilmesiyle yaklaşık 600 dönümlük bir alanı kapsayacak olan Adıyaman Millet Bahçesi tamamlanması ile bölgemizin en büyük Millet Bahçesi durumunda olacak. Seçim öncesi de gündeme getirdiğimiz bu önemli projenin içerisinde cami, amfi tiyatro, seyir terası, çocuk köyü, kır düğün salonu, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, kapalı kadın spor salonu, tenis kortu, go-kart, paintball, çeşitli bahçe alanları, hasat satış pazarı, interaktif tarım alanı ve konutları, çocuk doğa kampı, planetaryum, 15 Temmuz Anıtı, kültürevi, bungalovlar, macera parkı, yazlık sinema, aquapark, kafeler, etkinlik balkonu ve daha bir çok etkinlik alanları bulunuyor. Sosyal yönünün yanında Millet Bahçesi, daha önce dikimini gerçekleştirdiğimiz 60 bine yakın ağaç ile birlikte şehrimizdeki yeşil alan oranını da ciddi şekilde artmasını sağlayacak. Daha önce Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ve şehrin birçok noktasında sürdürülen ‘daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları kapsamında birçok cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmişti. Bu çalışmalar kapsamında her noktaya 4-5 yaşındaki büyük fidanlar dikilmişti. Bu çalışmalarımız ile çevreye ne kadar önem verdiğimizi de göstermiş oluyoruz. Çevre konusunda hayata geçirdiğimiz bir diğer önemli projede Katı Atık Depolama Tesisi oldu. Göreve geldikten kısa süre sonra hizmete koyduğumuz tesisimiz son teknolojiye uygun bir şekilde yapıldı. Çevre, çevre sağlığı, imar ve enerji gibi birçok anlamda büyük yarar sağlayan bu tesis ile mevcut kötü koku ve görüntü ortadan kalktı. Proje ile hem çevremiz daha temiz oldu, hem de kendi elektrik enerjimizi üretmeye başlayarak belediyemize ek kaynak sağlamış olduk. Bir kez daha kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi ki çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak, şimdi de Hayvan Pazarı ve Mezbahana projesi için çalışmalara başlıyoruz. Bu proje için yer tahsisi yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Gözebaşı köyü mevkiinde 141 dönümlük alan Adıyaman Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesi için belediyemize tahsis edildi. İnşallah projeyi en kısa sürede hayata geçirilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız."

İzleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Kılınç, konuşmasının sonunda kendisine bu imkanı sunan Mercan TV yöneticilerine ve program yapımcısı Baykan Sarıkaya ile teknik ekibe teşekkür etti.