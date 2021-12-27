Başkan Kılınç: Gözlerinin yaşına bakmayacağız - Videolu Haber

Yapılan denetimlerde ekiplerle birlikte ürünleri ve fiyatlarını tek tek inceleyip, kasa fiyatı ile etiket fiyatının eşleşmesini yapan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Fahiş fiyatlara her kesimden çok büyük tepki var. Bu doğal olarak biz yetkililere yansıyor. Bundan dolayı Ticaret İl Müdürlüğümüzle birlikte marketlerimizde denetimler yapıyoruz. Tabi bugün marketler yarın başka yerler olur, mümkün mertebe bütün alanları dolaşacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mağdur olmamaları noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler belediye olarak etiketleri takip ediyoruz. Ticaret İl Müdürümüz de faturaları takip ediyorlar. Aldıkları ve sattıkları fiyatlar arasındaki farka bakıyorlar. Denetim noktasında var gücümüzle çalışacağız. Şu çok iyi bilinsin ki vatandaşlarımızı mağdur edenlere asla izin vermeyeceğiz ve gereken cezayı da en ağır şekilde vereceğiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bu konuda herkesi uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyeti karşısında taviz vermemiz mümkün değil. Bu konun üstüne gidip denetimlerimizi devam ettireceğiz. Ceza verdiğimde kimse gelip af dilemesin" dedi.

Öte yandan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde de denetimleri sıklaştırdı.

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