Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesindeki esnafları ziyaret etti

Ulucami Mahallesi’nin önemli arterlerinden olan Gölbaşı Caddesi’ndeki dükkânları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafların talepve görüşlerini dinleyen Başkan Kılınç, belediyenin projeleri ve devam eden çalışmaları hakkında bilgi verdi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Başkan Kılınç, Adıyamanlıların talep ve hizmetlere ilişkin önerilerini de ilk elden dinledi. Ziyaret edilen esnaf ve vatandaşlar, ilgi ve alakasından ötürü Başkan Kılınç’a teşekkürlerini bildirerek, çalışmalarında başarılar dilediler

Kaynak: PHA