Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret etti

Her fırsatta halkla iç içe olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin en işlek noktalarından olan Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret etti.Cadde üzerindeki işyerlerine tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Esnafımıza hayırlı kazançlar dileyip, hemşehrilerimiz ile sohbet ettik. Güler yüzleri için hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.