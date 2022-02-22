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Başkan Kılınç, Gençlik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarının bulunduğu alanda yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

22 Şubat 2022 Salı 14:57
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Başkan Kılınç, Gençlik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarı alanında yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Bahçelievler Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi’nin inşaat alanında yaptığı incelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, projenin tüm şehre ve özellikle de gençlere hayırlı olmasını dileyerek, "Tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine önemli katkı sağlayacak olan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Gençlik hazinedir anlayışıyla gençlerimize yönelik projelerimizi daima taze tutuyoruz" şeklinde konuştu.
Mahalle sakinleri ise böyle önemli bir eserin kendi mahallelerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 22.02.2022 16:08
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