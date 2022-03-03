Başkan Kılınç, Gençlik Makamında AK Partili gençlerle buluştu

Gençliğe büyük önem veren Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen en anlamlı ve önemli projelerden bir tanesi olan 'Gençlik Makamı'nın son konuğu AK Partili gençler oldu.

Proje kapsamında, daha önce TÜGVA tarafından organize edilen programda Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez Adıyaman AK Parti Gençlik Kolları üyelerini ağırladı. Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Adıyaman Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nevzat Yıldırım ile AK Partili gençler katıldı.

Programa, Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı' projesinden kısaca bahsederek başlayan Başkan Kılınç, 'Gençlik Makamı'nın gençlerin makamı olduğunu belirterek, "Adıyaman Belediyesi olarak gençlerimize büyük önem veriyoruz. Bu anlamda şehrimizi yönetirken gençlerimizin fikirlerini, görüşlerini ifade edebilecekleri ortamı oluşturmak için bu projemizi hayata geçirdik. Bu projemiz sayesinde gençlerimizle buluşup görüşlerini dinliyoruz. Yine proje kapsamında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Gençlere sonuna kadar açık olan bu makamda; Gençlik STK’ları, KYK, Gençlik Merkezleri gibi paydaşlarla da birlikte hareket edeceğiz ve gezi, kariyer günleri, sohbet, kitap tahlili gibi birçok etkinliği hayata geçireceğiz inşallah. Bugün de bu projemiz kapsamında AK Gençlikle buluştuk. Gençlerimizdeki çalışma azmi ve gözlerindeki parıltı bize daha çok iş ve hizmet aşkı yüklüyor" şeklinde konuştu.

Program sonunda Başkan Kılınç, günün anısına misafirleriyle birlikte öz çekim yaptı.