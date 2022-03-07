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Başkan Kılınç, Gençlik Liderleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından gerçekleştirilen 'Gençlik Liderliği' eğitim programına Adıyaman'dan kabul edilen 20 öğrenciye verilen sertifika törenine katıldı.

07 Mart 2022 Pazartesi 16:31
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Başkan Kılınç, Gençlik Liderleriyle bir araya geldi

Gençliğe büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Gençlik Liderliği' eğitim programına Adıyaman'dan kabul edilen ve 14 haftalık stajlarını başarıyla tamamlayan 20 öğrenciye verilen sertifika takdim programına katıldı.
Tarihi Keleş Konağında gerçekleşen törende gençlerle bir araya gelen Başkan Kılınç, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan gençliğin önemine dikkat çekti.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler'in katıldığı programda öğrencilerle pasta kesip, sertifikalarını dağıtan Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi'nin gençlere verdiği öneme dikkat çekerek, Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı' projesi hakkında kısaca şu bilgiyi verdi: "Gençlerimize büyük önem veriyoruz. Bunun için gençlerimizin fikirlerini ve görüşlerini ifade edebilecekleri ortamı oluşturmak için 'Gençlik Makamı' projesini hayata geçirdik. Bu proje sayesinde gençlerimizle daha sık buluşup görüşlerini dinliyoruz. Yine proje kapsamında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Gençlere sonuna kadar açık olan bu makamda; Gençlik STK’ları, KYK, Gençlik Merkezleri gibi paydaşlarla da birlikte hareket edeceğiz ve gezi, kariyer günleri, sohbet, kitap tahlili gibi birçok etkinliği hayata geçireceğiz inşallah."
Etkinlik sonunda Başkan Kılınç, günün anısına gençlik liderleriyle fotoğraf çektirdi.

 

Kaynak: PHA
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