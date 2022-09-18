Başkan Kılınç, Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Kazım Çakmakçı Parkına yaz akşamının tadını çıkaran mahalle sakinlerinden, mahallelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç'a, Fatih Mahallesi Muhtarı Lütfü Özkan eşlik etti.

Burada vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, "Mahalle mesaimize Fatih Mahallesi ile devam ediyoruz. Mahallede bulunan Kazım Çakmakçı parkında bir araya geldiğimiz hemşerilerimizin muhabbetlerine ortak olarak talep, öneri ve beklentilerini dinledik. Kıymetli hemşehrilerime ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: PHA