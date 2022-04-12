Başkan Kılınç, Esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Halkla bir araya gelmeye büyük özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, iftar öncesi gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Daha önce de birçok mahalle ve sokakta gerçekleştirdiği ziyaretlerde sohbet edip, Ramazan aylarını tebrik ettiği vatandaş ve esnaf ziyaretlerine bu kez YSE Camii civarında gerçekleştiren Başkan Kılınç, tek tek girdiği işyerlerindeki esnafların ve vatandaşların hal ve hatırını sordu.

Başkan Kılınç ziyaretler sonunda yaptığı kısa değerlendirmede, iftar öncesi hemşerileriyle buluşmaya devam etiklerini söyleyerek, " Bugün YSE Camii civarındaki esnaf ve vatandaşlarımızlaydık. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza, mübarek Ramazan ayının bereketi ve huzuru ile hayırlı Ramazanlar diledim" diye konuştu.

Vatandaşlar da Başkan Kılınç'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: PHA