Başkan Kılınç, Eski Kahta Caddesi esnafıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yoğun mesaisinden arta kalan zamanlarını vatandaşlarla bir arada geçirmeye devam ediyor.

Son olarak Eski Kahta Caddesi esnafıyla bir araya gelen Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmada, “Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla sürekli onlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimizde belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlerin vatandaşlarımızdan takdir görmesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah hayata geçirdiğimiz projeler ve yapacağımız çalışmalarla Adıyaman’ımızı daha güzel yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

Eski Kahta Caddesi esnafı da ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

Kaynak: PHA