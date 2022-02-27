Başkan Kılınç, 'E Belediye Bilgi Sistemi' açılış programına katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı 'e-Belediye Bilgi Sistemi' açılış programına katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin programa geçişinin yapıldığı açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcıları, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, Bilgi Teknoloji Genel Müdürü, valiler, bölge belediye başkanları, e- Belediye Bilgi Sistemini kullanan belediyelerin belediye başkanları ile e- Belediye Bilgi Sistemi çalışanları katıldı.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları dile getirdi: "Dijital teknolojilerin kullanımının Türkiye için artık stratejik bir adım olduğunu, artık bu alanda her gün yeni bir adım atmak durumundayız. E-belediye Bilgi Sistemi de bu stratejik adımların dönüşümünde önemli bir yerde. Sorumluluğumuz gereği hem belediyelerimizi uyarmak hem takip etmek zorundayız. Özellikle e-Belediye projesi bir Türkiye projesidir. Her belediyenin ve vatandaşımızın istifadesine sunduğumuz, belediyelerimizin üstünden önemli bir kaynak yükü aldığımız ciddi yatırım içeren ama ciddi çıkar elde ettiğimiz bir projedir. Bu proje 21 asırda bizim elde ettiğimiz en önemli projelerden birisi olacak. Bizim bütün düşünce ve çabamız, bu zorlu coğrafyada, bu zorlu yüzyılda, cumhuriyetin birinci asrından aldığımız emaneti, cumhuriyetin ikinci asrına ve sonraki asırlara hakkıyla teslim edebilme, aziz milletimizi müreffeh kılabilme mücadelesidir. İçinde bulunduğumuz zaman, bırakın geri kalmayı, tökezlemeyi, sendelemeye bile fırsat vermeyen bir zaman dilimidir. Allah'a çok şükür, doğru bir yolda, güçlü bir liderlikle, istikrarlı şekilde yürüyoruz."

Bir dönem Adıyaman Valiliği de yapan Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ise konuşmasında e-Belediye Sisteminin belediyelere sağladığı faydalar ve kolaylıklara değinerek, sistemin kamu kurumlarıyla entegrasyonu sağladığını ifade etti.

Program sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan ve programın oldukça verimli geçtiğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise emeği geçenlere teşekkür ederek, sistem hakkında şu bilgileri bilgi verdi: "İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve belediyelere ücretsiz olarak sunulan 'e- Belediye Bilgi Sistemi' sayesinde belediyeler muhasebeden gelir modüllerine, insan kaynaklarından evlendirme modüllerine kadar yaklaşık 30 civarında uygulamayı kullanma imkânı buluyor. Ülke genelinde birçok belediye programın tüm modüllerini kullanırken Adıyaman Belediyesi de bu sistemden yararlanıyor."