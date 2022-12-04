Başkan Kılınç, ‘Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı

Belediye Başkanı Kılınç, tüm ülkelerde kadınların daha insanca yaşaması gerektiğini belirterek; “Eski uygarlıklarda kadınlar hak ettiği değeri alamamış, özgürlükleri gasp edilmişti. Öyle ki kız çocuklarının diri diri mezara gömülmeleri söz konusuydu. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in, ‘Cennet, anaların ayağı altındadır’ sözüyle kadınlarımızın değeri ortaya konulmuştu.

Ülkemizde ise, dünyanın birçok yerinde kadına seçme seçilme hakkı verilmemişken, 5 Aralık 1934 yılında kadınlarımıza bu imkân tanınmıştı. Bu hakkın verilmesinde önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımız hakkında ‘Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ sözüyle hatırlanmaktadır.

O halde beklenen medeniyet seviyesine ulaşmanın şartı kadınlarımızın iyi yetişmesidir. Kadınlarımızın iyi bir eğitim alması demek, bilinçli bir toplumun ortaya çıkması demektir. Çünkü iyi bir kadın, iyi bir aileyi vücuda getirir. İyi bir aile de milletin temelini oluşturur.

Kadınlarımızın mevcut haklarının korunması, yeni ve kalıcı hakların kazanılması dileğiyle, tüm kadınlarımızın ‘Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kaynak: PHA