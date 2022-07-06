Başkan Kılınç, DSİ Bölge Müdürlüğüne atanan Biçer'i ağırladı

Kısa süre önce Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Sançar Biçer, Adıyaman'da sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

Adıyaman DSİ 203. Şube Müdürü M. Emin Ertürk'ün de hazır bulunduğu misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Kılınç, Bölge Müdürü Biçer'e yeni görevinde başarılar diledi. Kılınç yaptığı konuşmada, "Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğüne atanan Sançar Biçer ve Adıyaman DSİ 203. Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, Sayın Biçer'e görevinde muvaffakiyetler dilerim" dedi.

DSİ Bölge Müdürü Biçer ise misafirperverliğinden ötürü Başkan Kılınç'a teşekkür etti.