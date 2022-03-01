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Başkan Kılınç, Deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mesleki deneyimlerini TÜGVA tarafından organize edilen etkinlikte lise öğrencileriyle paylaştı.

01 Mart 2022 Salı 16:41
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Başkan Kılınç, Deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl Başkanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 'Gençlik Makamı' programında öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsederek tavsiyelerde bulundu.
Program öncesi öğrencilerle okul yemekhanesinde aynı masada yemek yiyen Belediye Başkanı Kılınç, daha sonra etkinliği yapılacağı Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda geçti. Buradaki etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın yanı sıra kısa süre önce Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ramazan Aşcı, TÜGVA Adıyaman İl Başkanı Recep Tepe, okul yöneticileri, TÜGVA yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Eğitimci Abdullah Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiden önce öğrencilere 'hoş geldiniz' konuşması yapan Başkan Kılınç, başarıya giden yolda öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Aşcı ise böyle anlamlı bir organizasyona katılarak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunacak olan Belediye Başkanı Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından yeniden sahneye davet edilen Başkan Kılınç, öğrencilerden aldığı soruları yanıtlayarak doktorluk ve belediye başkanlığı deneyimlerini paylaşıp, tavsiyelerde bulundu. Başkan Kılınç’tan mesleki deneyimleri hakkında bilgiler alan lise öğrencileri, oldukça keyifli geçen panelde merak ettikleri tüm sorulara cevap buldu.
Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı' projesinden de kısaca bahseden Başkan Kılınç, 'Gençlik Makamı'nın gençlerin makamı olduğunu söyleyerek, "Şehrimizi yönetirken gençlerin fikirlerini, görüşlerini merkeze aldığımız; bu bağlamda gençlerle buluştuğumuz, etkinlikler yaptığımız ve tavsiyelerini aldığımız bir prestij projedir. Gençlere sonuna kadar açık olan bu makamda; Gençlik STK’ları, KYK, Gençlik Merkezleri gibi paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz ve gezi, kariyer günleri, sohbet, kitap tahlili gibi birçok etkinliği hayata geçireceğiz inşallah" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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