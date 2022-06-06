Başkan Kılınç: Daha güzel bir Adıyaman için çalışmaya devam

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi'nde görevli başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Yaz sezonunda hayata geçirilecek projelerin konuşulduğu toplantıda başkan yardımcılarını ve birim müdürlerini tek tek dinleyen Başkan Kılınç, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman'ımız için daha yararlı hizmetler ortaya koyabilmek adına başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Halkımıza daha iyi hizmetler sunabilmek için eksiklerimizi tespit edip şehrimizin geleceğini planlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.