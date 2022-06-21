Başkan Kılınç: Çölyak hastalarımıza söz verdik yaptık

Adıyaman Belediyesi, glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetleri nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren gıdalardan uzak durması gereken çölyak hastalarına destek olmak amacıyla, glutensiz ekmek üretimine hazırlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çölyak hastalarının ihtiyacını karşılayacak olan glütensiz ekmek fırınını açılış öncesi ziyaret ederek, son rötuşların yapılması noktasında talimatlar verdi.

“Çölyak hastalarımıza söz verdik yaptık”

Ziyaret esnasında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç; “Adıyaman'daki çölyak hastalarımızın yıllardır özlemini çektiği glütensiz ekmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğumuz tesiste incelemelerde bulunduk. Yakın bir zamanda faaliyete geçecek tesisimizin Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Acı ile tatlı buluşuyor, Adıyamanlı kadınlar adıbadem üretiyor”

Başkan Kılınç, buradan sonra “Acı ile Tatlı Buluşuyor, Adıyamanlı Kadınlar Adıbadem Üretiyor” projesi kapsamında kurulacak olan tesise geçerek incelemelerde bulundu. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Acı ile Tatlı Buluşuyor, Adıyamanlı Kadınlar Adıbadem Üretiyor” projesi kapsamında kurulacak tesisin, kısa zamanda faaliyete geçeceği öngörülüyor. Kadınlara istihdam alanı sağlayacak olan tesisin, ayrıca badem ürününe de katma değer kazandıracağı belirtildi.