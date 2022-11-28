Başkan Kılınç: Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin farklı noktalarında devam eden Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerin saha faaliyetlerini yerinde görmek, ayrıca personele moral ve motivasyonda bulunmak için çalışma alanlarına giden Başkan Kılınç, vatandaşlarla da sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Evinin bahçesinde tütün işleriyle uğraşan bir aileye uğrayarak kolaylıklar dileyen Başkan Kıklınç, tütün destesi yaparak, kendilerine yardımcı oldu.

Ziyaret ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren tütün üreticisi aile, Başkan Kılınç’a teşekkürlerini bildirerek, hizmetlerinden dolayı başarı dileklerini iletti.

Kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Kılınç ise; “Karapınar ve Kayalık mahallelerinde ASKİM ekiplerimizin devam eden çalışmalarını yerinde inceledik. Kıymetli vatandaşlarımızın el emeği göz nuru tütün üretimlerine yardımcı olduk. Her daim çiftçimizin yanında olduk / olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.