Başkan Kılınç, çevre gönüllüsü miniklerle çöp topladı - Videolu Haber

Çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla ilk olarak, İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'Çevreci Çocuk' eğitim seti hazırlatıp binlerce öğrenciye ulaştıran Adıyaman Belediyesi, daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Çevre Yönetimi Semineri'yle öğrencilere çevre konusunda önemli bilgiler aktarmaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Eğitim Birimi uzmanlarından Mehmet Emin Yağımlı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin 49.'su Fuat Sezgin Ortaokulu öğrencileri için verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminere Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı da katıldı. Katılımcılar, Mehmet Emin Yağımlı tarafından slayt ve videolar eşliğinde çevre bilinci hakkında bilgiler verilen semineri dikkatli bir şekilde dinledi. Yağımlı verdiği seminerde, dünyadaki kaynakların çok azaldığını ve bunu engelleyecek tek şeyin, çevreye karşı duyarlı olmak olduğunu dile getirdi. Ekosistem, gürültü, görüntü ve çevre temizliği konularını içeren çevre yönetimi, sıfır atık, bilinçli su tüketimi ve enerji yönetimleri konularında yaklaşık bir saatlik bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrenciler seminer sonunda Yağımlı'yı ayakta alkışladı. Seminer sonunda sahneye davet edilen Milli Eğitim Müdürü Aşcı, Adıyaman Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Kılınç'a böyle önemli bir konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Aşcı'dan sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise etkili ve güzel sunumundan dolayı Mehmet Emin Yağımlı'yı tebrik ederek başladığı konuşmasında, öğrencilerden çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Adıyaman Belediyesi tarafından temiz bir çevre için yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Kılınç, gelecek neslin daha temiz bir dünyada yaşayabilmesi için herkesin gayret göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Kılınç ve Milli Eğitim Müdürü Aşcı öğrencilerle birlikte çöp topladı

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği seminerin sonunda, tüm öğrenciler taktıkları 'Çevre Gönüllüsü' rozet ve giydikleri yelekleriyle okul çevresinde çöp topladı. Belediye Başkanı Kılınç ile Milli Eğitim Müdürü Aşcı'nın da eşlik ettiği çocuklar topladıkları çöpleri belediyenin dağıttığı çöp poşetlerine koydu.

Seminerin oldukça verimli geçtiğini de söyleyen çocuklar, bundan sonra çevre konusunda daha duyarlı olacaklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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