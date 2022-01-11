Başkan Kılınç, Canlı Hayvan Pazarı proje alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yer tahsisi gerçekleştirilen ve inşaat çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanması planlanan Canlı Hayvan Pazarı alanında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında sorumlulardan proje hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, burada yaptığı açıklamada, "İnşaat çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı planladığımız Canlı Hayvan Pazarı inşaat alanında incelemelerde bulunup, sorumlulardan bilgi aldık. Hedefimiz daha modern ortamlarda hayvan besiciliği ve kesimi işleminin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktır. Bu anlamda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: PHA