Başkan Kılınç Çalışmaları inceledi, vatandaşla sohbet etti

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında devam eden asfalt yenileme çalışmaları Karapınar Mahallesinde de devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, incelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Karapınar Mahallesindeki asfalt çalışmalarının ardından Petrol Caddesi'nde sürdürülen orta refüj ağaçlandırma çalışmalarını da inceleyen Başkan Kılınç yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Karapınar Mahallesi sürdürülen asfalt çalışmalarını inceleyerek sorumlu arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. İncelemeler sırasında ekiplerimize kolaylıklar dileyip, mahalle sakinlerimizle de hasbihal ettik. Daha sonra Park ve Bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Petrol Caddesi'nde devam eden orta refüj ağaçlandırma çalışmalarını inceledik. İlimizin her bir noktasına en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Kılınç'a ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: PHA