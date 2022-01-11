Başkan Kılınç, Çalışan Gazeteciler Günü'nü basın mensuplarıyla birlikte kutladı

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Adıyaman basını, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte buluştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen yemeğe, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Z. Abidin Kıymaz, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, Adıyaman İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ile il merkezi ve ilçelerinde görev yapan basın mensuplarının yanı sıra; Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri katıldı.

Yemekten önce misafirlerine hitaben 'hoş geldiniz' konuşması yapan Belediye Başkanı Kılınç, katılımcılara slayt eşliğinde belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Kılınç konuşmasında gazetecilerin gününü de kutlayarak, "Bu gün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir aradayız. Adıyaman’da görev yapan bütün gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Gazetecilik; demokrasinin, insan haklarının, insan hak ve özgürlüklerinin, haberleşme hürriyetinin bir sigortasıdır. Adıyaman’da da bunu en iyi şekilde yapan çok kıymetli arkadaşlarımızla bir araya gelmek bizleri mutlu etmiştir. Davetimizi kırmayıp bu soğuk günde buraya kadar teşrif eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Soru-cevap ve konuşmaların ardından yemeğe geçildi. Yemek sonunda Başkan Kılınç, günün anlamına değer katmak için davetlilerle tek tek fotoğraf çektirdi.