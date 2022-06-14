Başkan Kılınç: Bu şehre hak ettiği hizmetleri bir bir kazandırıyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın seçim öncesi vaatleri arasında bulunan ve üzerinde hassasiyetle durduğu farklı seviyeli köprülü kavşak (battı-çıktı) projesinin ikincisinin inşaat çalışmaları kısa süre içerisinde şehrin doğu kısmında başlayacak.

Daha önce Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi önünde yapımı tamamlanarak hizmete giren köprülü kavşağın ikincisinin Atatürk Bulvarının Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılması için dönemin valisi, AK Parti Adıyaman milletvekilleri ve il teşkilatıyla birlikte yoğun gayret ortaya koyan Başkan Kılınç, Kurban Bayramından sonra inşaat çalışmalarına başlanacak olan yeni proje için kurulan şantiye alanını ziyaret ederek, sorumlulardan bilgi aldı.

Burada proje hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, "Söz verdik yapıyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında bulunan köprülü kavşakların ikincisine yakın bir zaman sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında başlayacağız. Kurulan şantiye alanında incelemelerde bulunduk, yetkililerden bilgi aldık. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.

Hastaneye giden alternatif yollar oluşturuluyor

Başkan Kılınç daha sonra, proje sürecinde oluşturulacak olan alternatif yollardan bir tanesi olan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Millet Caddesini birbirine bağlayan Şevenk yolundaki genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yolun son durumu hakkında sorumlulardan bilgi aldı.