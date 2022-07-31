Başkan Kılınç: Bu şehir için çalışmak bizi asla yormaz

Halkla iç içe olmaya büyük özen gösteren ve bu anlamda şehri karış karış gezen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez de şehrin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı ile Atatürk Caddesindeki esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Bulvar üzerinde ve cadde de bulunan tüm işyerlerine tek tek girerek burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşların görüşlerini aldı.

Ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, Adıyaman için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ve bundan dolayı hiç yorulmadıklarını sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Yaptığımız her işte vatandaşımızın memnuniyetini almak bizim için çok önemli. Bunun için her fırsatta hemşerilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Amacımız halkımızın istek ve şikayetlerini dinlemek ve yapabileceklerimizi en hızlı şekilde yapmaktır" diye konuştu.

Vatandaşlar ise Başkan Kılınç'a yapılan ve projelendirilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.