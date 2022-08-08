Başkan Kılınç: Birliğimizi hiç kimse bozamayacak

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Muharrem Ayı dolayısıyla Yeni Mahalle Cemevini ziyaret ederek, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ve alevi vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette, geçtiğimiz ay Başkent Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırılara tepki de gösteren Başkan Kılınç, Türkiye'de hep bir arada kardeşçe yaşayan Alevi ve Sünni vatandaşların arasındaki birliği hiçbir şer odağın bozamayacağını belirterek: "Aşure Günü münasebetiyle Yeni Mahalle Cemevinde kıymetli hemşerilerimizle bir araya geldik. Bu anlamlı gün vesilesiyle, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan Cemevi saldırıları nedeniylede hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyorum. Çünkü cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve manevi değerlerimize yapılmış sayıyoruz" şeklinde konuştu.

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç'a teşekkür etti.