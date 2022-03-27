Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle istişarelerde bulundu

Adıyaman Belediyesi'nde karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla rutin olarak gerçekleştirilen istişare toplantısının Mart ayı buluşması yapıldı.

Belediye tarafından devam eden ve planlanan projelerin konuşulduğu toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürlerini tek tek dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman'a daha güzel hizmetler sunmak olduğunu söyledi.

Keleş Konağında gerçekleşen toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman'ımız ve hemşerilerimiz için daha kaliteli hizmet sunabilmek adına birim müdürlerimizle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Hemşerilerimizin rahatı, mutluluğu ve yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.