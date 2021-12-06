Başkan kılınç, Birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi’nde görevli birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.Adıyaman Belediyesi’nin sürdürdüğü ve planladığı projelerle ilgili istişarelerde bulunulan toplantıda konuşan Başkan Kılınç, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.Toplantıda müdürlüklerin ihtiyaçları ve projeleri hakkında müdürlerden bilgiler de alan Başkan Kılınç, yeni projelerin bir an önce hayata geçmesi için vites yükseltilmesini istedi.

Kaynak: PHA