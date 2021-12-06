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Başkan kılınç, Birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, birim müdürleriyle bir araya gelerek, devam eden ve planlanan projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

06 Aralık 2021 Pazartesi 16:37
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Başkan kılınç, Birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi’nde görevli birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.Adıyaman Belediyesi’nin sürdürdüğü ve planladığı projelerle ilgili istişarelerde bulunulan toplantıda konuşan Başkan Kılınç, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.Toplantıda müdürlüklerin ihtiyaçları ve projeleri hakkında müdürlerden bilgiler de alan Başkan Kılınç, yeni projelerin bir an önce hayata geçmesi için vites yükseltilmesini istedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 06.12.2021 17:10
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