Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı

Adıyaman Beledi Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, rutin olarak gerçekleştirilen istişare toplantısının Mart ayı buluşmasında bir kez daha birim müdürleriyle bir araya geldi.

Belediye tarafından devam eden ve planlanan projelerin konuşulduğu toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürlerini tek tek dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman'a daha güzel hizmetler sunmak olduğunu söyledi.

Keleş Konağında gerçekleşen toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman ve hemşerileri için daha kaliteli hizmet sunabilmek adına birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Vatandaşlarımız için durmadan çalışmaya devam ediyoruz " diye konuştu.

Kaynak: PHA