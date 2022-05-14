Başkan Kılınç, Beyaz melekleri unutmadı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Hemşireler Günü münasebetiyle görevi başındaki hemşireleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Hemşireler Günü dolayısıyla 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyarette hemşirelerle bir araya gelen Başkan Kılınç, özellikle pandemi sürecinde kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarından olan hemşirelerin gününü kutladı.

Burada yaptığı ziyarette hemşirelere çiçek de takdim eden Başkan Kılınç, görevi başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, "Sağlık hizmetlerinde her zaman ön saflarda yer alan sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutladık. Büyük bir fedakarlık ortaya koyan hemşirelerimize bundan sonraki yaşamlarında da başarılar ve kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hemşireler ise bu ziyaretin kendileri için moral olduğunu dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.